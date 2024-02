VIDEO | Nell'auto esplosivi e walkie-talkie, tre arresti: "Avevano l'occorrente per fare esplodere i bancomat"

Agenti delle volanti impegnati gran parte della notte, dopo il fermo di tre uomini in zona Fossolo, a Bologna. Tutto è partito da viale Lenin dove il conducente di un'Alfa Mito, poco dopo le 3 di questa notte, alla vista della volante ha effettuato alcune manovre sospette. I poliziotti hanno così fermato il mezzo con a bordo tre uomini, un 32enne emiliano, un 40enne palermitano e 41enne napoletano.

Insospettiti dalle diverse provenienze dei tre, hanno proceduto alla perquisizione del mezzo, intestato a una terza persona: all'interno è stata rinvenuta all'interno di due borsoni una marmotta con 400 grammi di esplosivo, gia pronta ad esplodere e collegata alla batteria, pile, passamontagna, guanti, piedi di porco e quattro walki-talkie in grado di captare le frequenze di polizia e carabinieri. Si tratta dell'attrezzatura che viene solitamente utilizzato dai "bancomattari".

Sul posto sono stati chiamati anche gli artificieri che hanno messo in sicurezza il materiale esplosivo, mentre i tre sono stati portati in questura per accertamenti: il 41enne è risultato incensurato, il 40enne e il 32 invece hanno alle spalle precedenti specifici per detenzione di esplodenti, armi e danneggiamenti e sono stati arrestati per detenzione di esplosivi: "Gli agenti sono stati bravi ad approfondire - ha detto ai cronisti il dirigente delle volanti, Fabio Pichierri - continua l'attività per capire bene le figure che abbiamo intercettato questa notte".

Sono state perquisite anche due abitazioni in uso ai tre, una in provincia di Ravenna e l'altra al confine con la provincia di Bologna, dove i cani antiesplosivo non hanno trovato altre tracce:

E' stata informata anche la Squadra mobile che dovrà proseguire le investigazioni sull'intestatario dell'auto, eventuali strutture ricettive e eventuali recedenti episodi di assalti ai bancomat.