Per dieci anni truffatore seriale degli anziani: palermitano rintracciato e arrestato

Dieci anni di truffe - spesso a danno di persone anziane - gli sono valsi oltre otto anni di carcere. Protagonista un 53enne originario di Palermo (C.F. le sue iniziali) che, tra il 2006 e il 2016, aveva commesso una serie di raggiri per i quali era stato più volte giudicato dal tribunale di Ferrara.

Alla fine, il totale delle pene inflitte, è arrivato a otto anni e sette mesi. La Procura della Repubblica estense ha così emesso a carico dell’uomo un ordine di carcerazione: nella tarda serata di sabato, i carabinieri hanno rintracciato il 53enne a Codigoro, comune della provincia di Ferrara, e lo hanno arrestato.

"L’uomo - si legge sul ilrestodelcarlino.it - era specializzato in truffe in cui si verificava una sostituzione di persona. In particolare, raggiri dove venivano stipulati contratti a persone che neanche sapevano di averli sottoscritti. Insomma, truffe spesso complesse dove le vittime accumulavano perdite e il malvivente, invece, poteva contare su dei 'benefici' importanti. Decine di truffe che sono state messe a segno nel corso degli anni. Messo alle strette il truffatore ora dovrà scontare il cumulo di pena dovuto ai tanti reati commessi". Dopo le formalità di rito, il palermitano è stato immediatamente trasferito nel carcere dell’Arginone: qui, ora, dovrà scontare la pena che gli è stata inflitta.