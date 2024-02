Arrestato a Malta il genero di Totò Riina: sarà estradato

Antonio Ciavarello, 50 anni, genero del defunto boss mafioso Totò Riina, è stato arrestato a Malta dalla polizia locale. Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale di Brindisi il 24 gennaio del 2022 e ora dovrà scontare una pena detentiva per truffa e violazione delle prescrizioni di sicurezza.

Ciavarello - marito della figlia dell'ex capo di cosa nostra, morto in carcere, nel 2017, mentre scontava 26 ergastoli - si era rifugiato a Malta, nella località di Mosta, che si trova al centro dell'isola. Attualmente è in custodia, in attesa dell'estradizione da attuare insieme all'autorità giudiziaria italiana.

L'arresto

Gli agenti, dopo settimane di indagini, hanno circondato la residenza e hanno arrestato il giorno dopo il suo cinquantesimo compleanno. Portato in tribunale - scrivono i quotidiani locali - l'uomo ha confermato la sua identità e ha espresso il consenso a rientrare in Italia. Assistito da un interprete avrebbe raccontato di aver lavorato come autista presso una ditta locale. Il suo avvocato ha spiegato che l'imputato era a conoscenza delle sentenze nei suoi confronti ma non avrebbe ricevuto le relative ordinanze.

Ciavarello - comunica il ministero dell'Interno maltese – non ha mai avuto problemi con la polizia o le autorità dell'isola e durante la sua permanenza ha preso solo una multa. Il magistrato Giannella Camilleri Busuttil ha confermato alla pubblica accusa che l'uomo non ha procedimenti giudiziari pendenti a Malta e, previo suo consenso, ne ha nuovamente disposto la custodia in attesa della sua estradizione. L'ispettore Roderick Spiteri ha presentato della documentazione, fra cui figura anche la corrispondenza con le controparti italiane, risultata fondamentale per confermare le impronte digitali del ricercato.