Zona via Roma, entra per rubare ma il locale chiude: ladro resta intrappolato e viene arrestato

Si era intrufolato nel locale nel giorno di chiusura, mentre all'interno c'erano solo i lavoratori impegnati nelle pulizie, ma alla fine è rimasto chiuso dentro e per lui sono scattate le manette. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un 35enne di Termini, N. L. B., colto in flagranza e accusato di essere l'autore del furto da "Radici-Piccolo museo della natura" in via Gagini, stradina parallela di via Roma. La refurtiva, composta da iPad, attrezzi e contanti, è stata recuperata e restituita ai proprietari. L'arresto è stato convalidato dal gip di Termini che ha disposto per l'indagato l'obbligo di firma.

Quello di lunedì sera è solo l'ultima intrusione di una lunga serie subita da Radici. A raccontare l'accaduto è una dei soci, Raffaella Quattrocchi: "L'attività non era aperta al pubblico - racconta a PalermoToday - e dentro c'era solo il personale che lavorava. Ci siamo resi conto di ciò che è successo solo dopo, guardando le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza. Questa persona è scivolata sotto la saracinesca, che era praticamente chiusa, e si è nascosta. Quando i nostri collaboratori sono usciti, hanno rischiato di incrociarlo e non sappiamo cosa sarebbe potuto succedere".

Una volta libero il campo, il 35enne ha iniziato a fare razzia dentro il locale. "Quando è scattato l'allarme - continua Quattrocchi - abbiamo visionato le telecamere tramite smartphone e si vedeva questa persona cerca di manomettere l'allarme e poi inizia a girare tra il locale e il museo con una torcia. Abbiamo chiamato il 112 e in pochi minuti sono arrivate quattro volanti. Lui ha cercato di fuggire rompendo una porta che collega con i magazzini dell'ex De Magistris ma alla fine è stato bloccato e arrestato. Purtroppo questa è la terza o quarta volta che succede in poco tempo".

Al di là del dispiacere per l'accaduto, Raffaella Quattrocchi fa una riflessione sulle difficoltà vissute a una grossa fetta di popolazione: "Noi non siamo favorevoli alla militarizzazione della città. Riteniamo invece che le istituzioni debbano lavorare per garantire un supporto a chi ne ha bisogno. Noi siamo un polo culturale e vogliamo lavorare in un'ottica di inclusività. Quando siamo arrivati qui c'era il degrado più totale. Abbiamo provato a coinvolgere altre associazioni che lavora tra Ballarò e il centro storico, sarebbe importante che il Comune interloquisse maggiormente con chi opera sul territorio".