Una serra di marijuana nel seminterrato. La polizia ha arrestato a Pioppo, frazione di Monreale, un ragazzo di 33 anni accusato di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati circa 350 grammi di "erba" custoditi in alcuni barattoli di vetro, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi.

I carabinieri della stazione di Pioppo, sospettando proprio che il 33enne potesse coltivare cannabis, hanno perquisito l'appartamento dell’indagato. Oltre a quanto trovato in casa, i militari dell'Arma hanno rinvenuto nel piano interrato una serra con lampade alogene, vasi, sistemi di aerazione, fertilizzanti e altro ancora.

Il giovane aveva inoltre uno stiletto (un'arma bianca simile a un pugnale, ndr) con un lama di quasi 50 centimetri. Tutto il materiale sequestrato, così come la sostanza stupefacente, è stato inviato in laboratorio per le successive analisi. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari che non ha applicato all'indagato alcuna misura cautelare.