Trovato in possesso di 200 grammi di erba, arrestato un ragazzo di 22 anni

Durante i controlli su strada a Cinisi, i carabinieri hanno trovato la droga già confezionata in dosi e pronta per essere venduta. Denuncia anche per un 45enne. In contrada Paternella a Terrasini, scoperte invece quattro abitazioni con allacci abusivi alla rete elettrica

Un ragazzo di 22 anni di Cinisi è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di oltre 200 grammi di erba già confezionata in dosi e pronta per essere spacciata. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui il Gip del Tribunale di Palermo ha disposto, in attesa del processo, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Cinisi.

Per un 45enne di Cinisi, invece, è scattata una denuncia perché a un posto di blocco dei carabinieri a Terrasini è stato sorpreso alla guida di una moto senza patente e con tre coltelli occultati all’interno della sella.

I controlli del territorio dei militari hanno portato, oltre all'arresto del 22enne di Cinisi, anche alla denuncia di 13 persone a Terrasini. Con l’intervento dei tecnici dell'Enel, è stato possibile accertare che quattro abitazioni di contrada Paternella erano allacciate abusivamente alla rete elettrica. L'accusa per tutti è di furto aggravato.

Segnalato alla prefettura di Palermo anche un 30enne che deteneva, per uso personale, una modica quantità di droga.