Da Calzedonia a Intimissimi: donna ruba in 7 negozi di via Ruggero Settimo, arrestata

Quando è stata bloccata aveva di tutto dentro la borsa: trucchi, biancheria intima, alcune maglie e anche due paia di occhiali da sole di valore che aveva rubato fra i negozi di via Ruggero Settimo e senza sborsare un centesimo. Una ragazza di 32 anni, M. C., è stata arrestata vicino al Politeama nel giorno della Befana con l'accusa di rapina impropria ma indagata anche per furto. La giovane donna, avrebbe colpito Calzedonia, Intimissimi, Randazzo, Kiko, Wycon, Golden point e Camomilla.

Ad arrestare la 32enne e a ricostruire la catena di furti messi a segno sono stati gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, attirati da alcune urla provenienti da Calzedonia. Gli agenti hanno ascoltato il racconto di una commessa che ha riferito di una donna che era entrata poco prima fingendosi una cliente e sorpresa a taccheggiare merce per un valore complessivo di circa 50 euro. La 32enne, temendo di essere bloccata, ha spinto la lavoratrice facendola cadere per guadagnarsi la fuga e fare perdere le proprie tracce tra la folla.

I poliziotti hanno avviato le ricerche in zona e poco dopo sono stati fermati da un’altra commessa del negozio Camomilla che, vedendo la volante, si è avvicinata riferendo di un furto subito poco prima. Una donna era entrata nell’attività riuscendo a portare alcuni capi d’abbigliamento per poi fuggire. Gli agenti dell'Upg hanno continuato a muoversi lungo l'isola pedonale arrivando sino in piazza Castelnuovo dove c'era una persona la cui descrizione corrispondeva a quelle raccolte sino a quel momento.

Nonostante la resistenza opposta la 32enne è stata quindi bloccata e perquisita. Dentro la sua borsa c'erano i prodotti rubati poco prima dai negozi per un valore complessivo di circa mille euro. Alcuni furti erano stati segnalati mentre altri non erano stati ancora scoperti. Alla luce di quanto emerso la donna è stata arrestata e portata in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.