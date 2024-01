Aron come Hachiko, gli animalisti: "Un monumento in piazza Croci per ricordare il cane bruciato"

"Vogliamo ricordare Aron per sempre". L'Aidaa - Associazione italiana difesa animali ed ambiente - nei prossimi giorni chiederà ufficialmente all'amministrazione di Palermo di "trovare uno spazio in piazza Croci dove poter istallare un monumero dedicato al cane Aron bruciato vivo lo scorso 8 gennaio da Carmelo Russo detto u'spadaccino che gli ha dato fuoco dopo averlo legato a un palo nella stessa piazza delle Croci nel capoluogo siciliano".

"Ricordare Aron come in passato si è ricordato il cane Angelo vuole essere un atto per dire no in maniera visibile alla violenza sugli animali, nei prossimo giorni - scrivono gli animalisti di Aidaa- presenteremo questa richiesta certi che sarà condivisa da cittadini ed associazioni palermitane e per la realizzazione della statua lanceremo un bando presso gli scultori palermitani e siciliani. Vogliamo ricordare Aron per sempre".