Armi e droga nascoste in sacchetti di plastica e nei garage dello Zen 2: un arresto e una denuncia

Armi e droga allo Zen 2. E' questo che hanno trovato durante alcuni controlli nel quartiere i carabinieri della Stazione di San Filippo Neri, che hanno poi arrestato un ventiduenne e denunciato una donna di 36 anni. Due fucili a canne mozze calibro 12, una doppietta calibro 16 con matricola abrasa, una pistola calibro 6,35 con relative munizioni, una katana, una pistola a salve e diverse cartucce, oltre a quasi 250 grammi tra hashish e marijuana, un bilancino di precisione e varie attrezzature (vasi, aeratori, fertilizzanti, lampade termiche) per allestire una serra indoor: questo è stato rinvenuto in alcune abitazioni e in diversi garage.

Il primo ad essere stato bloccato è stato proprio il ventiduenne che i militari hanno visto con una busta di plastica in cui c'erano un fucile a canne mozze calibro 12 e di una doppietta calibro 16 con matricola abrasa. I carabinieri hanno deciso di perquisire la sua casa ed avrebbero ritrovato così la katana, più di 40 dosi di "fumo" e quasi 350 euro in contanti. Per il giovane - di cui non sono state fornite le generalità - è scattato così l'arresto (dopo la convalida il giudice ha disposto i domiciliari). Al fratello dell'indagato, di 19 anni, è stata trovata invece l'attrezzatura per l'allestimento della serra.

Durante il blitz, è stata denunciata anche la donna di 36 anni: deteneva illegalmente nella sua abitazione la pistola calibro 6,35 e diverse munizioni. I controlli sono stati estesi ad alcuni garage, i cui proprietari sono in corso di identificazione, ed è al loro interno che sono stati scovati l'altro fucile a canne mozze calibro 12, la pistola a salve, altre cartucce, il bilancino di precisione e più di 200 grammi tra marijuana e hashish, già suddivisi in dosi.

Le armi e il munizionamento, repertati dai carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Palermo, verranno inviate al Ris di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se siano state utilizzate per la commissione di delitti.