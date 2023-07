Temperature record a Palermo e gran caldo anche all'aeroporto: l'aria condizionata non basta

Giornate con temperature estreme, con punte che sfiorano anche i 46 gradi, impianto di climatizzazione vecchio, sovraffollamento dell'area partenze e all'aeroporto Falcone Borsellino il caldo si fa decisamente insopportabile. Nella sala imbarchi, per esempio, non sono ancora attivi i nuovi impianti di climatizzazione e per i passeggeri l'attesa non è delle migliori: l'aria condizionata, infatti, sebbene sia accesa, sembra non funzioni e non riesce rinfrescare l'intero spazio.

"L’impianto esistente non riesce a garantire la climatizzazione delle aree, anche in ragione dell’enorme flusso di passeggeri che stazionano in sala in attesa dell’imbarco. Situazione aggravata dai ritardi accumulatisi alle partenze a seguito dell’emergenza Catania" spiegano da Gesap, la società che gestisce lo scalo di Punta Raisi.

Entro metà agosto, tuttavia, sarà allargata di 500 metri quadrati l'area partenze. L'area imbarchi del terzo livello, infatti, sarà ampliata con l'apertura di parte dell'avancorpo e sarà dotata di un nuovo impianto di climatizzazione. Intanto, però, per far fronte all'emergenza sono stati posizionati alcuni grandi raffrescatori d'aria portatili "e - precisa Gesap - presto ne saranno installati altri, un modo per aggiungere aria fresca in alcuni punti delle sale imbarchi".

La situazione è stata aggravata dal grande flusso di traffico registrato a Punta Raisi. Dal 17 a ieri, 23 luglio, infatti, sono transitati 264.384 passeggeri, con 1.679 movimenti e una media di 37.769 passeggeri al giorno. "I voli ex Catania hanno inciso sull'aeroporto per circa il 20%, compresi i voli nel week end che avevano prenotato gli slot giorni prima. A Palermo - puntualizzano dall'aeroporto - ci sono stati in media 30 movimenti ex Catania in più al giorno rispetto ai voli programmati sullo scalo palermitano, con punte di 57 movimenti, cioè una media di 7 mila passeggeri in più al giorno".

Intanto, fa sapere sempre Gesap, in merito alle condizioni di lavoro per via del grande caldo che "i lavoratori che operano nel piazzale aeromobili e sottobordo, dove le temperature sono più alte, sono muniti di cappellino e sono continuamente riforniti di sali minerali e acqua". Per quanto riguarda il capitolo bagagli, invece, "diminuiscono le valigie da riassegnare grazie a squadre notturne e diurne che stanno provvedendo a smaltire le pratiche". Da pochi giorni, infatti, c'è anche la possibilità di rivolgersi allo sportello Lost&Found situato in sala arrivi.