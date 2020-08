Arenella, il Pta "Enrico Albanese" (ex Ospizio Marino) ha nuovamente due ingressi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Pta "Enrico Albanese", l'ex Ospizio Marino dell'Arenella, torna ad avere due ingressi disponibili all’utenza: quello carrabile da via Papa Sergio e quello esclusivamente pedonale da via Massaia. Quest’ultimo, da mesi, a causa della pandemia da Covid-19, è rimasto chiuso.

La chiusura dell’ingresso rappresentava per molti utenti non autosufficienti e non automuniti un disagio notevole, in quanto costretti a percorrere un viale di circa 500 metri a piedi e ad accedere alla struttura sanitaria dall’ingresso di via Papa Sergio, rischiando inoltre di essere investiti dalle automobili che incrociavano durante il loro cammino.

A maggio scorso, il consigliere di Forza Italia della settima circoscrizione Natale Puma, tramite due mail, aveva fatto presente all’Asp, i molteplici disagi riscontrati dai cittadini a causa della chiusura del portone. "Alcuni utenti del Pta Enrico Albanese - si legge in una delle due mail - lamentano l'impossibilità di raggiungere lo stesso a causa della chiusura del cancelletto. Ad usufruire del Pta sono anziani, invalidi, che altrimenti devono fare almeno 400 metri a piedi per raggiungere i locali. Per venire incontro a queste categorie svantaggiate di chiede la riapertura dello stesso".

Adesso, finalmente, la denunce di Puma hanno trovato una risposta concreta. "Apprendo con gioia - commenta Puma - la notizia riguardante la riapertura dell’accesso (da via Massaia) del Pta. Non si può complicare la vita a cittadini, i quali vivono già in una situazione di svantaggio a causa di svariate invalidità e patologie. La politica sia sempre al sevizio del cittadino".