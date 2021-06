Arenella, il comitato giovani mamme ripristina e vernicia le panchine di piazza Tonnara

Randazzo e Galioto (M5S): "Il 'fai da te' si è reso necessario perché amministrazione comunale, che si era impegnata alla riqualificazione, non ha ancora dato nessun riscontro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ieri nella borgata dell’Arenella, in settima circoscrizione, un gruppo di giovani mamme guerriere costituite in comitato, con pennello e rullo ha ripristinato le nove panchine di piazza Tonnara. Il 'fai da te' si è reso necessario perché amministrazione comunale, che si era impegnata alla riqualificazione, non ha ancora dato nessun riscontro".

Ne dà notizia il consigliere comunale del M5S, Antonino Randazzo, ieri sul posto assieme al portavoce di circoscrizione Giovanni Galioto. "Anche noi - prosegue - abbiamo voluto dare il nostro contributo al comitato di giovani mamme che, vista l'interzia del Comune, si sono rimboccate le maniche per verniciare le panchine".