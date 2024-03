Le polemiche sul campo sportivo dell'Arenella, Lagalla: "Mai intitolato a Lo Cicero, accertati abusi edilizi"

Il Comune non ha mai intitolato a Rosolino Lo Cicero il campo sportivo dell'Arenella. La targa in marmo, piazzata lì a metà degli anni '80, è abusiva ed è stata rimossa. Non solo. All'interno della struttura di proprietà comunale, data in gestione all'Asd Delfini Sporting Arenella, sarebbero stati commessi degli abusi edilizi. E' quanto emerge da un controllo effettuato lo scorso 27 febbraio dal servizio di Vigilanza delle Attività produttive della polizia municipale, che ha trasmesso i verbali alla Procura.

La vicenda che ruota attorno all'intitolazione all'imprenditore dell’Arenella in odor di mafia del campo sportivo vicino al cimitero dei Rotoli è stata al centro di una serie di polemiche sollevate dal vicepresidente della commissione Antimafia all’Ars, Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord), che la scorsa settimana ha collocato una targa intestata a Claudio Domino, il bambino ucciso ad appena 11 anni, con un colpo di pistola alla testa, mentre stava giocando in una strada di San Lorenzo. Un'azione provocatoria, come ha ammesso lo stesso La Vardera, che non ha seguito nessuna procedura formale, e che adesso si è trasformata in un boomerang.

Alla luce degli abusi edilizi accertati dalla polizia municipale - ma che secondo fonti bene informate sarebbero stati già riscontrati in passato - il sindaco Lagalla ha annunciato che bloccherà ogni richiesta d'intitolazione del campo sportivo dell'Arenella ad una vittima di mafia. Niente da fare quindi per La Vardera e nemmeno per la nipote di Lo Cicero, attuale rappresentante legale dell'Asd Delfini, che invece aveva avviato pratica formale con l'amministrazione per dedicare alla memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo (rapito nel '93 e ucciso nel '96 da Cosa Nostra) la struttura sportiva che gestisce e per la quale, come ha scritto in una relazione la dirigente del Patrimonio Carmela Agnello, "versa con regolarità al Comune l'indennità di occupazione".

Queste le parole Lagalla: "Qualsiasi ragionamento o iniziativa di intestazione o affissione di targa in memoria di una vittima della mafia appare, ad oggi, quantomeno intempestiva e fuori luogo. Da sindaco e rappresentante dell’amministrazione pubblica, alla luce dei fatti emersi, non autorizzerò mai l'intitolazione a una vittima di mafia di un'area che presenta spazi abusivi. Un atto del genere, infatti, rappresenterebbe una grave mancanza di rispetto nei confronti della memoria di ogni vittima di mafia e nei riguardi dei familiari".

Il tutto con buona pace di La Vardera, che aveva parlato di "campo occupato abusivamente dalla parente di un boss", sfidando il sindaco sull'intitolazione del campo sportivo ("Se non lo fai tu, lo faccio io"), e dopo la collocazione della targa - fatta assieme ai genitori di Claudio Domino, all'imprenditore che ha denunciato il racket Giuseppe Piraino e alla consigliera comunale Giulia Argiroffi - aveva affermato: "Ora vedremo se il primo cittadino continuerà a voltarsi dall'altra parte". Lagalla ha risposto adesso, sottolineando che "l'amministrazione, gli uffici del Patrimonio e la polizia municipale hanno portato avanti nelle ultime settimane scrupolose verifiche su quest'area, a tutela dell’utenza e del quartiere. Contestualmente, è stato appurato che, da quando nel 1985 lo spazio è stato dato in gestione, il Comune non ha mai concesso l'autorizzazione all'intitolazione dell’impianto né all'installazione di alcuna targa e ha accertato che l'affissione abusiva in marmo presente venisse rimossa".

Questione chiusa? Forse sì. Ma qualche interrogativo rimane: se è vero che gli abusi edilizi sarebbero già stati riscontrati in passato, perché non si è intervenuti prima? Se è vero che non c'è stata nessuna intitolazione ufficiale da parte del Comune del campo a Lo Cicero (noto a tutti in città con questo nome) perché la targa non è stata rimossa prima? E infine: perché sollevare questo polverone senza prima accertare se il campo fosse o meno occupato abusivamente? E' questa l'antimafia che vogliamo?