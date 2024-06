Aree ferroviarie dismesse o da dismettere, intesa fra Fs e Comune: "Saranno restituite ai cittadini"

Si partirà dall'area dell'ex scalo merci della stazione Notarbartolo. Successivamente si andrà ad agire con interventi di rigenerazione urbana su altri spazi ferroviari dismessi o di futura dismissione di proprietà delle società del Gruppo Fs Italiane che si trovano in città. E' questo l'obiettivo di un protocollo di intesa deliberato dalla Giunta comunale nella seduta dello scorso 18 giugno.

Quali aree saranno recuperate

Il provvedimento segue un altro protocollo di intesa stipulato nel novembre scorso tra Fs Sistemi Urbani e la Regione. Fanno parte dell'accordo l'area dell'ex scalo merci di via Notarbartolo nei pressi della stazione dell’anello ferroviario; l'area Sampolo dell'ex scalo merci, in via Duca della Verdura; l'area afferente alla stazione centrale; l’area accanto alla fermata Lolli; il compendio immobiliare costituito da aree e fabbricati di via Mario Cutelli e via Scipione Li Volsi, tra via Tenente Giovanni Ingrao e via Filippo Juvara.

Quali sono gli obiettivi dell'intesa

Il protocollo, che impegna il Comune e Fs Sistemi Urbani, ha come obiettivi la definizione di un piano di azione condiviso tra le parti per giungere ad un programma d'interventi per la rigenerazione urbana degli asset ferroviari dismessi o di futura dismissione. L'intenzione è quella di favorire opere di potenziamento del sistema di scambio intermodale delle merci e di trasformazione urbanistica.

Il sindaco: "Saranno restituite aree alla città"

"Il protocollo sancisce il partenariato strategico tra il Comune e il gruppo Fs nei vari campi di comune interesse, superando la fase in cui le infrastrutture ferroviarie agiscono sul territorio comunale senza adeguata concertazione e mitigazione degli impatti e senza prendersi cura anche degli spazi superficiali e limitrofi alle stazioni. Così invece ogni stazione del Passante e dell'anello ferroviario e le aree ferroviarie dismesse attorno a Notarbartolo e Sampolo potranno restituire alla cittadinanza e ai turisti aree di rigenerazione, parchi, parcheggi e servizi", dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

"L’obiettivo generale dell'amministrazione comunale è che dove si realizzano importanti infrastrutture di trasporto debbano essere contemporaneamente attuati gli interventi di rigenerazione urbana circostanti in modo che si contribuisca alla qualità della vita urbana e alla riqualificazione dello spazio pubblico", afferma l'assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta.

Per il presidente della Commissione urbanistica Antonio Rini "il protocollo d'intesa con Fs rappresenta una svolta per la nostra città perché consentirà la rigenerazione di importanti spazi urbani legati ai cantieri del passante e dell'anello ferroviario".