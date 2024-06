VIDEO | "L'arancina fa bene": donato all'Ospedale dei Bambini uno strumento diagnostico con i ricavi di Santa Lucia

L'arancina fa bene. Si è tenuta presso l'Ospedale dei Bambini, la cerimonia di consegna della apparecchiatura medico-diagnostica acquistata dal gruppo KePalle Arancine d'Autore grazie al ricavato delle vendite dello scorso 13 dicembre, giorno di Santa Lucia e decimo anniversario dell'attività imprenditoriale. Presenti all'evento Walter Messina, direttore Generale dell'Arnas Ospedale Civico di Palermo, la direzione medica dell'Ospedale “G. Di Cristina” guidata dal professor Corsello, e il sindaco Roberto Lagalla.

Il macchinario donato per l'occasione al reparto Malattie rare dell'ospedale pediatrico è un capillaroscopio di ultima generazione, prezioso strumento medico-diagnostico che permetterà finalmente di effettuare diagnosi non invasive sui piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico. Il risultato è stato raggiunto grazie alla straordinaria partecipazione dei clienti che in massa lo scorso 13 dicembre sono accorsi presso il punto vendita di Via Maqueda 270 per acquistare le arancine, come da tradizione consumate da tutti i palermitani nel giorno di Santa Lucia. L'iniziativa organizzata e promossa con forza dall'azienda palermitana prevedeva infatti a questo scopo la donazione del ricavato complessivo della vendita.

“Questa donazione è importante per la nostra struttura perché supplisce a una mancanza, che da oggi eviterà il disagio dello spostamento in altre strutture a tanti bambini e alle loro famiglie”, ha affermato il direttore generale dell'Arnas Ospedale Civico, la cui struttura include pure l'ospedale pediatrico. Entusiasta della donazione anche il Sindaco Lagalla che ha dichiarato: “Ben vengano la solidarietà, la generosità, la partecipazione al bene comune da parte degli imprenditori, perché sono soprattutto queste circostanze che assolvono alla funzione etica delle imprese”.

“Il nostro non è che un piccolo gesto nato dal desiderio di restituire parte del nostro successo alla nostra amata città, che pure tanto contribuisce a crearlo” ha invece affermato Danilo Li Muli, proprietario insieme alla moglie Eva Polanska del marchio; “KePalle è un 'bimbo' fortunato, e per festeggiare il suo compleanno non potevamo che pensare ai bambini che purtroppo fortunati non sono. Da imprenditori e da genitori penso che abbiamo un compito importante: impegnarci a far vivere a tutti i bambini speciali dei momenti normali. Speriamo che questa iniziativa possa essere da stimolo anche per altri imprenditori, a essere partecipi costruttori del benessere collettivo di questa città”. Conclude infine Eva Polanska con un pensiero sulle Arancine d'Autore: “Ci impegniamo a farle ogni giorno più buone. In tantissimi le amano, qualcuno un po' meno, ma speriamo che con questa iniziativa siamo riusciti a mettere d'accordo tutti sulla 'bontà' delle nostre arancine”.