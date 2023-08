Non solo stelle del calcio, in Arabia super offerte anche per avere medici palermitani

Ronaldo, Neymar, Benzema, Milinkovic-Savic, sono le stelle del calcio che hanno deciso di lasciare l'Europa per volare in Arabia e accettare le offerte milionarie per lanciare a livello mondiale la Saudi Pro League, ma c'è un altra professione che viene ricoperta d'oro in Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Bahrain e Kuwait: i medici europei. Il fenomeno, che comprende anche gli infermieri, non è nuovo ma negli ultimi anni è aumentato di pari passo con i grandi investimenti che sono stati fatti negli ospedali e nei centri di alta specializzazione. L'Ismett di Palermo è tra le sei strutture ospedaliere italiane che hanno siglato un accordo con il ministero saudita per la realizzazione di programmi di formazione clinica di medici locali.

"Monitoriamo questo fenomeno da circa otto anni - spiega all'Adnkronos Salute Foad Aodi, presidente dell’Associazione dei medici stranieri in Italia (Amsi) -. Quando vengono offerti stipendi da oltre 14 mila euro al mese più tanti benefit, come la casa, l'auto e la scuola per i figli, è difficile resistere. Ci arrivano tante richieste per medici con passaporto europeo, cercano soprattutto colleghi italiani, francesi e tedeschi. In questi paesi si arriva ad investire il 10% del Pil nella sanità, vuol dire avere strutture ad alta specializzazione e servono quindi: ortopedici, chirurghi plastici, anestesisti, ginecologi, pediatri e, dopo il Covid, infettivologi e pneumologi".

I Paesi del Golfo Persico "hanno pochi laureati in medicina - ricorda il presidente dell'Amsi - perché i ragazzi preferiscono optare per facoltà economiche o tecnologiche. Il 90% dei laureati dei paesi del Golfo Persico arriva dalla Palestina, Egitto, Siria, Giordania e Marocco. Ma non bastano". La Dubai Healthcare City (Dhcc) è una piccola città nella città nata nel 2002 che riunisce i servizi sanitari di base, le aziende del settore e fornisce l'ospitalità, con oltre 4.400 professionisti della salute, 10 ospedali e altre strutture.

La carta vincente dello svolgere la professione del medico a queste latitudini è "una burocrazia snella", evidenzia Aodi che spiega il 'gap' con l'Italia. "In 30-40 giorni c'è il riconoscimento del titolo di laurea questo fa sì che si possa iniziare a lavorare da subito, non come in Italia dove - se sei un medico straniero - per fare i concorsi serve la cittadinanza e per il riconoscimento della laurea ci mettono anche un anno. Abbiamo oltre 3mila medici che per questo sono fermi mentre potrebbero lavorare anche nel Ssn. Serve - rimarca - accelerare e togliere l'obbligo della cittadinanza per i medici stranieri per partecipare ai concorsi. Anche perché a queste prove in alcune realtà non si presenta nessuno e poi vengono chiamati i medici cubani o argentini".

Poche settimane fa a Roma si è svolta la cerimonia di firma di sei memorandum d’intesa tra il ministero dell’Istruzione del Regno dell’Arabia Saudita e sei strutture ospedaliere italiane per la realizzazione di programmi di formazione clinica di medici sauditi. Hanno siglato l’accordo con il ministero saudita: l’Ismett di Palermo; l’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano; l’Istituto Neurologico Besta di Milano; Istituto nazionale dei tumori di Milano; l’Ente ospedaliero specializzato in Gastroenterologia 'Saverio de Bellis' di Castellana Grotte (Bari); l’Azienda ospedaliera Universitaria Federico II.

