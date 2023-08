Aquila D'oro al professore e cavaliere Andrea Torcivia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Criminologo e Sociologo Forense Prof. Cav. Andrea Torcivia è stato insignito in data odierna dell'onorificenza nazionale dell' "Aquila D'oro", massima decorazione che viene assegnata da parte della Guardia AgroForestale Italiana a personaggi del mondo civile, politico, militare e dello stesso Ente che si sono distinti per particolari meriti e per un impegno costante dedicato al settore di competenza. Torcivia, Dirigente Nazionale della sezione prevenzione crimini ambiente della Guardia AgroForestale Italiana sta formando in Sicilia e in varie Regioni d’Italia diverse Guardie per la prevenzione dei crimini ambientali. Il presidente nazionale dott. Antonio D'Acunto su istanza del Dirigente Nazionale e dell’area Sud dott. Giuseppe Giocaliero ( già insignito della stessa onorificenza in passato ) ha conferito il prestigioso riconoscimento. Il Presidente D’Acunto è orgoglioso del lavoro svolto dal Dirigente di settore Torcivia, affermando che L'Aquila d'oro è un riconoscimento prestigioso e pienamente meritato dal collega siciliano. Onorato dell'onorificenza ricevuta e consegnata su delega del Presidente Nazionale dott. D’Acunto dal collega Dirigente Nazionale e dell’area Sud dott. Giuseppe Giocaliero , il Prof. Torcivia si è detto pienamente convinto delle potenzialità della sezione che dirige e dell’apporto che potrà dare nel prossimo futuro nei vari comuni con autorizzazione dei Sindaci e collaborando con le Forze dell’Ordine e ringrazia il Presidente Nazionale dott. D'Acunto per la stima ampiamente ricambiata. Torcivia, giurista , sociologo forense e Criminologo Investigativo, da sempre impegnato nel sociale e nei progetti sulla legalità, Presidente del Dipartimento ANS Sicilia Associazione Nazionale Sociologi e Direttore del Laboratorio CESFAT Ans di Criminologia e Sociologia Forense Avv. Cav. Lucio Torcivia di Palermo si è occupato negli ultimi sei anni di prevenzione dei crimini ambientali ed è stato insignito di diversi riconoscimenti nazionali per aver partecipato ad emergenze nel periodo covid e per l'impegno a tutela della popolazione.