Con l’Aps "Teatro dei ragazzi" i giovani sviluppano il loro sogno di fare musica

Fare parte di un’orchestra per esaudire un sogno tenuto nel cassetto? Senza dimenticare che nessun altro stimolo impegna la nostra struttura cerebrale quanto la musica. Le note, poi, educano a esprimere emozioni, sentimenti, ma anche le paure per imparare a esorcizzarle. Con l’APS “Teatro dei Ragazzi” il sogno può diventare realtà. C’è, infatti, possibilità, per i ragazzi dai 9 ai 18 anni, di essere inseriti nei laboratori strumentali di violino, clarinetto, corno, trombone e contrabbasso. I laboratori si svolgono tutti i pomeriggi nei locali dell’Istituto delle Artigianelle, alla Kalsa. A tutti i ragazzi lo strumento verrà dato in comodato d’uso. Per informazioni, si può chiamare al numero 373.8817780.