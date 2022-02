Case popolari, posizioni irregolari da sanare? Allo Zen apre uno sportello del Sunia

Uno sportello del sindacato Sunia aprirà alla Camera del Lavoro dello Zen, in via Gino Zappa, e sarà a disposizione delle famiglie che abitano nelle case popolari. Il servizio sarà inaugurato domani 4 febbraio e aperto al pubblico ogni venerdì dalle 9,30 alle 13. Tra gli obiettivi anche quello di sanare le posizioni di diversi residenti con l'Iacp e con gli enti che erogano servizi come acqua, luce e gas.

“Disagio abitativo e condizione di marginalizzazione di chi vive nelle periferie: sono questi i motivi che ci hanno spinto a venire incontro alle esigenze degli abitanti e ad aprire uno sportello informativo a disposizione delle famiglie assegnatarie dello Zen 1 e dello Zen 2 presso la Camera del Lavoro territoriale, con l'obiettivo di portare alla normalizzazione i rapporti tra le famiglie e gli enti pubblici, tra i quali l'Iacp - spiegano il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish e il responsabile della Camera del Lavoro Cgil Zen Vincenzo Monte -. Naturalmente lo sportello sarà a disposizione di tutti i cittadini, per offrire assistenza anche ai cittadini della zona di Partanna e di Mondello, per tutto ciò che concerne il tema abitativo".

"Con questo nuovo punto d'informazione - aggiungono Monte e Darwish - la Cgil implementa i servizi rivolti ai cittadini, ai lavoratori, oltre a quelli di caf e patronato. Dare risposte immediate alla gente sul posto è importante per intraprendere la strada verso la regolarizzazione dei rapporti. Un buon numero di famiglie che abitano in case popolari ha espresso l'esigenza di sanare le posizioni locative con l'Istituto autonomo case popolari ma anche con gli enti che erogano servizi essenziali per la casa, come acqua, luce, gas. In questo modo riusciamo a intercettare meglio le richieste ed essere un punto di riferimento per quanto intendono mettersi in regola e ricevere l'assistenza necessaria".