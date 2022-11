Un consultorio familiare a Cerda, apre il poliamburatorio dove fare (anche) visite specialistiche

L’Asp di Palermo ha attivato a Cerda il consultorio familiare. La struttura, già in funzione dai giorni scorsi, è aperta al pubblico ogni mercoledì dalle 8.30 alle 13. L’accesso, come in tutti i consultori, è diretto e gratuito.

Realizzato all’interno del Poliambulatorio di Cerda, serve un vasto comprensorio che abbraccia anche Montemaggiore Belsito, Caltavuturo, Aliminusa e Sciara. Per informazioni sull’offerta sanitaria e sulle prestazioni, si può telefonare - sempre il mercoledì mattina al numero 091.7037850 - oppure ogni giorno, dal lunedì al venerdì, al numero 091.8153198.

“L’Asp va sempre più incontro ai bisogni di salute della gente, soprattutto di quella che vive in centri distanti dalle grandi strutture - ha sottolineato il direttore generale dell’azienda sanitaria del capoluogo, Daniela Faraoni - il consultorio di Cerda risponde a questa esigenza offrendo un servizio rivolto principalmente, alla donna, alla coppia e ai minori”. Ad assicurare le prestazioni specialistiche, oltre che al consultorio di Cerda, anche a quello di Termini Imerese, sarà la ginecologa Roberta Nuara.