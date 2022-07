Contratto di fiume Alto Belice, approvato documento tecnico: "Sia volano di sviluppo economico"

E’ stato pubblicato il Documento per la pubblica informazione relativo alle prime misure propedeutiche per Piano di azione del contratto di fiume Alto Belice Sinistro. L’analisi ambientale effettuata dalla segreteria tecnica ha lo scopo di evidenziare le criticità territoriali per individuare le soluzioni necessarie per gli aspetti che riguardano lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente. Il documento è stato trasmesso ai quattro Comuni costituenti l’Unione dei comuni del Corleonese, ovvero Corleone, Campofiorito, Contessa Entellina e Roccamena, e al forum del contratto di fiume per la verifica e la successiva approvazione. Referente del progetto è Luca Gazzara (in foto) che presiede anche il forum, organismo tecnico di promozione e attivazione di processi partecipativi.

"E' stato svolto un intenso lavoro - sottolinea Gazzara - in circa 18 mesi ed evidenzia la partecipazione attiva del forum ai lavori di studio che hanno portato alla redazione del documento tecnico. Bisogna lavorare di più affinché il documento preliminare non diventi strumento di appesantimento burocratico ma volano di sviluppo economico che tenga conto delle reali esigenze del mondo agricolo, settore economico strategico del territorio dell’Alto Belice. E’ necessario affrontare il tema dell’utilizzazione delle acque del Fiume per scopi irrigui nell’area a monte della diga Mario Francese. I cambiamenti climatici e l’evoluzione del mercato agricolo impongono una riflessione. E’ opportuno attivare riconoscimenti economici per gli imprenditori agricoli che svolgono servizi ecositemici evitando di appesantire la gestione dei costi d’impresa per quei soggetti che attuano tecniche di gestione sostenibile. Continueremo a dare il nostro contributo alla Segreteria tecnica affinché si possa presto arrivare ad un programma utile e condiviso dalla comunità dell’Alto Belice Sinistro".