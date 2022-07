Lavori sulla strada statale 120, appello all'Anas: "Accelerare i tempi ed evitare ulteriori disagi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Unione Madonie chiede all’Anas di accelerare i tempi per la realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti di strada compresi tra il chilometri 10+000 e 82 della strada statale 120 "Etna e delle Madonie". Il sollecito nasce nella considerazione che i lavori dovranno essere ultimati, collaudati e rendicontati entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e dalla certezza delle somme pari a 1.557.999,99 euro così come certificato dal decreto (D.D.G. 2013 del 12.07.2022) emanato dal Dipartimento regionale infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana.

I lavori previsti dal progetto inserito nel Po Fesr 2014/2020 risolveranno due criticità in particolare: il dissesto tra Castellana Sicula e Petralia Sottana (chilometro 57+300) e quello nei pressi del bivio per Geraci Siculo verso Gangi (chilometro 77+500). In entrambi i casi le cause dell’instabilità sono da attribuire alla presenza di acqua sotto la sede stradale che ha creato lo svuotamento di essa e nonostante, come nel caso del tratto verso Gangi, negli anni si è provveduto ad eseguire interventi tamponi, con il rifacimento del sottofondo e del manto stradale, questi non sono stati risolutivi. Dalla determinazione delle cause che hanno prodotto i dissesti sono stati progettati gli interventi volti a contrastare i movimenti franosi con l’intercettazione dell’acqua di infiltrazione in modo da escludere una circolazione di essa al di sotto della sede stradale.

Tutte e due gli interventi prevedono la realizzazione di muri di contenimento in cemento armato fondati su pali, la posa di cunette prefabbricate per la raccolta delle acque meteoriche, di guardrail e la realizzazione della segnaletica orizzontale. "L’impegno profuso in questi anni - afferma l’assessore ai lavori pubblici e sindaco di San Mauro, Peppino Minutilla - porta finalmente a compimento gli interventi previsti dalla strategia Snai. Nei prossimi mesi saranno completate ed appaltati altre strade. Un risultato importante malgrado gli ostacoli provenienti da altre strutture pubbliche".

"L’Unione Madonie - continua il presidente e sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso - purtroppo non opera in autonomia ma deve sempre interfacciarsi con altri enti e questo in alcuni casi crea ritardi. Noi siamo sempre al lavoro per portare avanti la mission dell’Unione che va a beneficio del territorio. Ci auguriamo che l’Anas avvii subito i lavori per alleviare i disagi ai cittadini e rendere più sicura la strada".