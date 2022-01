Appello del comitato Esistono i diritti al sindaco: "Il Comune nomini il garante dei detenuti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il Comune nomini il garante dei diritti dei detenuti". E' l'appello lanciato dal comitato "Esistono i diritti" trans-partito al sindaco Leoluca Orlando.

"Noi donne e uomini diversi per storia cultura e orientamento politico - scrivono Alberto Mangano, Gaetano D’Amico, Rossana Tessitore, Donatella Corleo, Pino Apprendi, Antonino Martorana, Anna Linda Cordaro - ci appelliamo a lei affinché sia nominato il garante comunale per i diritti delle persone detenute. Il Consiglio comunale, grazie all'iniziativa del comitato 'Esistono i diritti' ha approvato il regolamento per la nomina del garante comunale delle persone private della libertà personale. Noi ci appelliamo a lei, che ne ha il potere, affinché nomini il garante comunale di Palermo e della Città Metropolitana. Questo atto è necessario ed urgente considerate le condizioni di vita nelle carceri, rese ancora più critiche dalla persistente pandemia da Covid. Conosciamo la sua sensibilità a questi temi che ci fanno sperare in una pronta risposta al nostro appello".