"Francesco ha bisogno di un trapianto di midollo osseo", appello per un giovane palermitano

Francesco ha 25 anni, è affetto da leucemia linfoblastica acuta e necessita di un trapianto di midollo osseo. Ma trovare un donatore compatibile non è affatto semplice. Secondo l'Admo, associazione donatori di midollo osseo, la possibilità è di uno su centomila. Per questo sui social in questi giorni si stanno moltiplicando gli appelli per il giovane palermitano. Lo scopo è quello di convincere il maggior numero di persone possibile a iscriversi al registro dei donatori. Soltanto dopo un prelievo di sangue sarà infatti possibile eseguire la tipizzazione.

"La tipizzazione - spiega Eleonora Tumminia che ha rilanciato l'appello per Francesco, scrivendo a PalermoToday - viene eseguita per vedere se c'è compatibilità con un semplice prelievo di sangue, per Palermo (ospedale Cervello) è possibile contattare i numeri 0916802772/0916802981 a cui risponderà personale qualificato per tutti i dubbi sulla donazione di midollo osseo. Oppure iscriversi tramite il seguente link, valido in tutta Italia: https://ibmdr.galliera.it. Se non ricontattati via email entro 7 giorni dall’iscrizione, è consigliabile richiamare i numeri".

La procedura anonima

Sul sito dell'Admo si legge che "la disponibilità del donatore, anonima e gratuita, non ha limiti geografici, potresti donare per un paziente italiano come per un paziente che vive dall’altra parte del mondo". Per essere iscritti al registro bisogna avere un'età tra i 18 e i 35 anni, un peso minimo di 50 chili e non avere alcuna patologia. Dall'Admo chiariscono che "quando si effettua il primo prelievo, si rimane attivi nel registro fino ai 50 anni e si viene contattati solo nell'eventualità in cui venisse trovato un donatore disponibile". Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito donatoriadmo.org.