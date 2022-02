VIDEO | Assunzioni decise dai politici e bandi ritagliati su misura, le intercettazioni negli uffici dell'Ast

Dalle indagini dell'operazione "Gomme Lisce" della guardia di finanza emerge un quadro allarmante in relazione a una "gestione societaria superficiale e privatistica". Gli indagati ripresi dalle cimici in via Caduti senza croce: "Qualcuno lo inseriamo noi, qualcun altro il presidente"