"Appalti pilotati all'aeroporto", cadono le accuse: tra i 7 assolti anche l'ex direttore generale Scelta

Sette assolti e due prescritti. Si chiude così il processo iniziato nel 2018 sulle presunte truffe e turbative d'asta negli appalti all’aeroporto Falcone Borsellino, accuse per le quali nel 2017 finirono agli arresti domiciliari Carmelo Scelta e Giuseppe Liistro, rispettivamente ex direttore generale ed ex responsabile dell'area Progettazione della Gesap, società che gestisce lo scalo di Punta Raisi. E' quanto stabilito dalla sentenza della terza sezione del tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia.



Scelta e Liistro sono stati assolti insieme a Giuseppe Giambanco, docente universitario di Ingegneria, e agli imprenditori Stefano Flammini, amministratore di fatto di Compagnia del Progetto e Cdp Design, Sergio Gaudiano, presidente dell’omonima società di progettazione, Renato Chiavaroli, amministratore della Tecnogeco, Filippo Capuano, amministratore di fatto della Cometa srl. Prescritte le posizioni degli imprenditori Alessandro Mauro e Carlo Vernetti, amministratore delegato e dirigente della società Quick No Problem Parking.

Secondo l'accusa, alcuni componenti del vecchio management della società che gestisce i servizi a terra del Falcone e Borsellino sarebbero stati assegnati incarichi e consulenze in maniera diretta spezzettando i progetti per non far superare la soglia oltre il quale bisogna bandire una gara pubblica. Al Riesame era già caduta l’ipotesi di associazione a delinquere e ora arriva l'assoluzione da sette capi di imputazione perché "i fatti non sussistono". La prescrizione, invece, riguarda un solo reato contestato a Scelta, Vernetti e Mauro.