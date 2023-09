/ Via Canonico Rotolo

Dalla Città metropolitana 13,6 milioni per la manutenzione in tre licei, gare d'appalto aggiudicate

I fondi serviranno per i lavori di efficientamente energetico, adeguamento sismico e per il rifacimento di prospetti e impianti. Le opere dovranno essere completate entro il termine massimo fissato per i progetti del Pnrr ovvero il 30 giugno del 2026