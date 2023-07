Appalti, intesa tra prefettura e Città metropolitana per prevenire le infiltrazioni mafiose

Innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la prefettura e la Città metropolitana promuovendo azioni finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni mafiose nei settori degli appalti e contratti pubblici. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato questa mattina dal sindaco Roberto Lagalla e dal prefetto Maria Teresa Cucinotta, alla presenza delle forze dell'ordine.

L'accordo prevede principalmente l'estensione delle cautele antimafia nella forma più rigorosa delle "informazioni" all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia. Nell’incontro di oggi il prefetto ha sottolineato "l'efficacia della collaborazione da tempo avviata con le amministrazioni pubbliche volta ad assicurare maggiori controlli nelle attività contrattuali, specificatamente nel mondo degli appalti, dei lavori pubblici, delle forniture e dei relativi sub contratti di filiera. Proseguiamo in questa attività di cooperazione allo scopo di intercettare, con carattere di tempestività, i sempre più raffinati tentativi della mafia di infiltrarsi nelle diverse attività economiche, attività che assume particolare significato alla vigilia di una prevista e attesa fase di ripresa economica".

Il sindaco della Città metropolitana, dal canto suo, ha evidenziato che “con questo documento viene ulteriormente alzato il muro di protezione nei confronti di qualsiasi tipo di influenza della criminalità organizzata nelle attività economiche che prevedono il coinvolgimento degli enti locali pubblici. Il protocollo d’intesa assume, dunque, un’importanza rilevante e, per questa ragione, il mio ringraziamento va al prefetto Cucinotta per l’attenzione e la sensibilità che ha voluto rivolgere a questo tema e alle forze dell'ordine per la preziosa collaborazione. La Città metropolitana e i suoi uffici - ha concluso Lagalla - assicureranno il massimo impegno e sostegno a questa iniziativa".