Dalle udienze in tempo reale alle info urgenti, ecco Ubiloc: l’app del Consiglio dell’Ordine degli avvocati

Si chiama Ubiloc ed è la nuova app del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. Ideata dall’avvocato Gianluca Ferrari, l’applicazione è scaricabile gratuitamente dagli store, grazie al cofinanziamento del Consiglio dell’Ordine e di Cassa Forense.

Si tratta di uno strumento per migliorare lo svolgimento quotidiano della professione. Ubiloc consente infatti all'avvocato di compiere varie attività dal proprio cellulare: visionare i calendari aggiornati, registrarsi all'interno delle aule e seguire in tempo reale le attività che si svolgono in udienza, interagire con i colleghi presenti, monitorare più udienze a distanza, chiedere sostituzioni, verificare lo scorrimento del turno, notiziare i colleghi su informazioni urgenti (cambi aula, sospensioni, rinvii, ecc...), ricercare avvocati assenti o di controparte.

Ubiloc, inoltre, è un canale diretto con il Consigio dell'Ordine, rendendo più agili le comunicazioni e l'aggiornamento sulle attività istituzionali.