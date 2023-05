Il cortocircuito Comune-Amat e il pasticcio della nuova app per i bus: ecco come stanno le cose

Un cortocircuito comunicativo tra Comune e Amat e un'iniziativa tanto attesa dai palermitani che si spostano con i mezzi pubblici diventa oggetto di lamentele (infondate) e di confusione. Ma - per fare chiarezza - diciamo subito che la nuova app per conoscere in tempo reale i percorsi e i tempi di percorrenza di autobus e tram sarà attiva, se tutto va bene, non prima di giugno o luglio: in questo momento - come aveva correttamente anticipato PalermoToday il mese scorso - il sistema è in fase di sperimentazione. Inutile quindi cercare "Muoversi a Palermo" su Google Play: non c'è. O almeno così era sino alle 14 circa di oggi visto che, nonostante sia in fase di sperimentazione, è comparsa nello store digitale. Ma - va ribadito - non è pienamente funzionante. Per ora non fornisce costantemente i dati in tempo reale e non monitora tutte le linee.

L'Amat era stata chiara il 20 aprile scorso: prima era necessario installare 25 paline "intelligenti" sull'asse Strasburgo-Sciuti-Terrasanta e in un tratto di via Libertà e poi sarebbero partiti i test sul sistema digitale di tracciamento. L'app sarebbe stata disponibile e funzionante solo a partire dall'estate. E questo proprio per evitare che i cittadini potessero avere disagi e protestare per un servizio inizialmente ancora da tarare.

A generare confusione è stato però un comunicato diffuso dal Comune subito dopo la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, il 21 aprile: in questo caso, infatti, era stata indicata la data dell'10 maggio (cioè ieri) come quella di avvio del servizio, con la possibilità quindi di scaricare già quel giorno la nuova app (come si vede nella foto). Cosa che in tanti hanno fatto, incontrando ovviamente delle difficoltà. Sono partite quindi le proteste per un ritardo e un'inefficienza che in realtà sono inesistenti. Come confermano anche oggi dall'Amat, infatti, sono in corso tutte le necessarie verifiche per rendere disponibile e funzionante entro l'estate la app.

Articolo aggiornato alle 15.15 dell'11 maggio 2023 // app scaricabile ma in fase di sperimentazione