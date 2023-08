L'app dell'Amat per conoscere in tempo reale gli orari dei mezzi non va: "Pronta a settembre"

Se ne riparla a settembre, è la frase forse più pronunciata in questi giorni e vale anche per la app "Muoversi a Palermo", la cui messa a punto - a dispetto delle indicazioni fornite finora - non è ancora conclusa e si protrarrà quindi oltre la scadenza fissata a maggio, che prevedeva il perfetto funzionamento dell'applicazione entro al massimo il mese di luglio.

Lo strumento informatico, tanto atteso in città, dovrebbe fornire in tempo reale tutte le informazioni sulle linee dell'Amat, ma ci sono ancora una serie di problemi tecnici che impediscono di fatto di avere questi dati. In tutte le città europee (o quasi) esiste, anche da anni, un sistema per fornire questo servizio, a Palermo invece non ci si riesce. L'entrata in funzione dell'app era stata annunciata addirittura prima che si insediasse l'attuale presidente, Giuseppe Mistretta: il suo predecessore, Michele Cimino, aveva infatti indicato, a settembre dell'anno scorso, l'attivazione entro il Natale successivo.

Secondo la Sispi ci sono alcuni problemi tecnici - risolvibili - da superare e, dopo una serie di incontri con l'Amat si sarebbe anche vicini alla meta. Ecco perché si spera che alla ripresa, quindi a settembre, l'app possa funzionare pienamente. Va precisato che su questi ritardi non ha alcun rilievo l'attacco hacker messo a segno ieri contro il sito di Amat.

Per ora, proprio perché è ancora in corso una fase di sperimentazione, l'applicazione non fornisce sempre i dati in tempo reale e diventa di fatto null'altro che un modo per conoscere gli orari di bus e tram. E a Palermo questo è - paradossalmente - comunque un passo avanti, visto che queste indicazioni non sono presenti alle fermate. Lo step successivo, però, è sapere quando effettivamente un mezzo passerà e se passerà, se è in anticipo o in ritardo, per poter usufruire del trasporto pubblico in modo sensato.

Secondo le informazioni raccolte da PalermoToday, l'Amat avrebbe fatto già la sua parte, fornendo la programmazione delle corse e installando le paline "intelligenti" oltre che i dispositivi necessari sui mezzi, dove gli autisti inseriscono le informazioni relative alla corsa e che vengono poi rimandate tramite Gps. Il problema - di natura informatica - sarebbe quello di "allineare" questi dati per far sì che l'app registri eventuali variazioni di orario rispetto ai tempi programmati.