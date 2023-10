Conto alla rovescia per l'app dell'Amat: "Entro la settimana orari di bus e tram in tempo reale"

Ormai - dopo quasi due anni di attesa - dovrebbe essere davvero solo questioni di giorni: dalla fine di questa settimana o al massimo l'inizio della prossima l'app "Muoversi a Palermo" per conoscere in tempo reale orari e spostamenti dei mezzi Amat dovrebbe finalmente entrare in funzione. Il condizionale è un eccesso di cautela, necessario però dopo diversi annunci e tante retromarce. Ma in base a quanto appreso da PalermoToday, i problemi tecnici riscontrati nei mesi scorsi dalla Sispi sarebbero stati superati.

Mercoledì prossimo (4 ottobre) è prevista una riunione tra Amat e Sispi proprio per definire gli ultimi dettagli e dare il via libera all'operazione che consentirà - con decisamente parecchi anni di ritardo - di uniformare Palermo alla maggior parte delle città italiane ed europee: gli utenti potranno finalmente sapere in tempo reale quando è previsto l'arrivo di bus e tram, ma anche studiare i percorsi e le soluzioni migliori per spostarsi.

Subito dopo l'attivazione dell'app (che si può scaricare gratuitamente da Play Store e Apple Store) è già stato predisposto tutto per "fondere" in "Muoversi a Palermo" tutti gli altri sistemi operativi legati al trasporto pubblico (per esempio la app per comprare e obliterare i biglietti) e alla Ztl.

Discorso a parte, invece, per quanto riguarda le paline "intelligenti", ovvero i display che sono stati installati in diverse fermate del centro e sui quali compariranno i dati dei mezzi in transito, orari e tempi di attesa: devono infatti essere materialmente allacciate alla rete elettrica e la richiesta all'Enel sarebbe già stata inoltrata da tempo da parte del Comune (in questo caso Sispi e Amat non hanno competenze).

Della app e dell'attivazione del Gps sui mezzi pubblici si parla ormai da almeno due anni. A settembre dell'anno scorso, l'ex presidente dell'Amat, Michele Cimino, aveva annunciato attraverso PalermoToday che il sistema satellitare sarebbe entrato in funzione entro il Natale successivo. Ma poi è stato un susseguirsi di ritardi e di problemi. In mezzo anche uno strafalcione comunicativo a causa del quale era venuto fuori - erroneamente - che la app sarebbe entrata in funzione il 12 maggio scorso. In realtà si trattava dell'avvio di una fase sperimentale che - forse e si spera - si concluderà finalmente mercoledì con la riunione tra ex municipalizzate.