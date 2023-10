L'app funziona ma smaschera tutti i disservizi dell'Amat: bus tra ritardi e partenze anticipate anche di 38 minuti

L'app "Muoversi a Palermo", realizzata in circa due anni dalla Sispi, per tracciare in tempo reale il percorso dei mezzi pubblici, un grande pregio ce l'ha: ci fornisce la prova ineluttabile di un dato che chiunque utilizzi i bus dell'Amat a Palermo in realtà conosce benissimo, ovvero che non c'è uno solo mezzo che rispetti gli orari. PalermoToday ha monitorato per 72 ore l'applicazione, rilasciata ufficialmente lunedì scorso (16 ottobre) dopo una sperimentazione avviata a metà maggio, e ciò che emerge è che "Muoversi a Palermo" funziona - cioè è innegabile che siano riportati gli orari di transito delle varie linee con l'indicazione in tempo reale di anticipi e ritardi - ma ciò che sembra non andare invece è proprio il servizio di trasporto pubblico.

Mancano i tram e l'app per l'acquisto dei biglietti non è inglobata

Intanto campeggia ancora la scritta "servizio in fase sperimentale" nonostante la sperimentazione sia conclusa. Inoltre anche la modalità per acquistare i biglietti on line non ha comportato di fatto un inglobamento dell'applicazione "PalermoMobilita", ma soltanto l'inserimento di un link, che porta a quella app e che permette di scaricarla. Un'altra pecca - grave - è che non sono state inserite nel tracciamento le linee del tram, che fanno parte a tutti gli effetti del trasporto pubblico e che in molti casi consentono di muoversi molto più velocemente che aspettando un autobus che, specie nelle periferie, può avere frequenze anche di 30 minuti.

Alcune linee non tracciate in tempo reale

Venendo al monitoraggio, il primo dato è che alcune linee, in diversi momenti, sono risultate non tracciate, ovvero la app non era in grado di fornire le informazioni in tempo reale. Per il 544 (John Lennon-Mondello) e il 307 (Parcheggio Basile-Borgo Nuovo) in questi tre giorni non è mai stato possibile avere i dati, mentre per altre linee, per esempio il 134 (John Lennon-Piazza XIII Vittime), il 106 (Parcheggio Emiri-Stadio), il 209 e il 241 (Parcheggio Oreto-Falsomiele), ma anche il 231 (Stazione-Pomara), è accaduto a fasi alterne. Nessun tracciamento poi per la Linea Arancione e per la navetta gratuita, che percorre il centro storico e che non è neppure inserita nella lista.

Le partenze anticipate e le corse saltate

La cosa però che più salta agli occhi è che in occasione di ogni verifica sulle 52 linee Amat in movimento ce n'erano al massimo due perfettamente in orario. Tutte le altre hanno fatto invece registrare ritardi o anticipi - che sempre disservizi sono - in alcuni casi surreali, persino di 38 minuti. Il 230 ieri, per esempio, ha avuto degli strani primati: alle 13 risultava in anticipo di 27 minuti, mentre alle 18 aveva un ritardo di 33 minuti. Il 103, sempre ieri alle 13, aveva 18 minuti di anticipo e, alle 18, 32 minuti di anticipo. Il 104 ieri aveva 15 minuti di anticipo alle 13, alle 18 era in ritardo di 11 minuti e stamattina intorno alle 9 si spostava con un ritardo di 32 minuti. Il 534 stamattina alle 9 aveva un ritardo di 33 minuti, il 422 ieri alle 13 aveva 26 minuti di anticipo, l'806 ieri alle 13 aveva un anticipo di 10 minuti e l'812 di 20 minuti.

Fermo restando che in alcuni casi piccoli ritardi o anticipi possono essere legati al traffico, non è comunque giustificabile che un autobus possa arrivare alle fermate in orari completamente diversi da quelli previsti che, va detto, soltanto adesso con la app i cittadini possono conoscere perché alle fermate è indicata solo la frequenza dei vari mezzi. Dai controlli fatti in questi giorni, è emersa un'altra evidenza innegabile: i bus non partono in orario dal loro capolinea: stamattina alle 9, per esempio, il 237 viaggiava con 8 minuti di anticipo, la sua partenza al capolinea era indicata per le 9.30, ma il mezzo alle 9.23 era già alla prima fermata. Il 704, sempre stamattina, viaggiava con 20 minuti di anticipo, sarebbe dovuto partire alle 9.42, ma anche in questo caso, era alla sua prima fermata elle 9.22. Il 721 era in ritardo di 13 minuti e, infatti, la partenza dal capolinea indicata alle 9.24 non era ancora avvenuta alle 9.38. Stesso discorso per l'806, alle 9.35 di oggi, doveva partire dal suo capolinea alle 9.45, ma alle 9.34 era già alla sua prima fermata e viaggiava poi con un anticipo di 11 minuti. Alle 16.38, sempre di oggi, la linea 100 che doveva partire dal capolinea di via Oreto alle 16.56 come per magia era alla sua prima fermata alle 16.20 e viaggiava inevitabilmente con ben 38 minuti di anticipo. E si potrebbe continuare all'infinito, purtroppo. Segnaliamo soltanto il record assoluto messo a segno dal 110 alle 16.40 di oggi: viaggiava in anticipo di 32 minuti e infatti alle 16.28, orario al quale avrebbe dovuto lasciare il capolinea di piazza Indipendenza, era già alla fine della corsa, cioè al capolinea opposto, in piazzale John Lennon.