L'app dell'Amat funziona e ora c'è anche la data: "Dal 16 ottobre si potrà scaricare sugli smartphone"

C'è finalmente la data precisa: l'app "Muoversi a Palermo" per conoscere in tempo reale gli orari di transito di tutte le linee dell'Amat sarà ufficialmente rilasciata dalla Sispi lunedì 16 ottobre. Da quel momento passeranno circa 24 ore per poterla scaricare da Play Store e un po' di più - in media 3 o 4 giorni - dallo store di Apple. La notizia - dopo tanti rinvii - è stata fornita a PalermoToday dal Comune.

E' quasi terminata quindi la fase sperimentale del sistema operativo, sul quale si è lavorato per ben due anni. Gli ultimi problemi tecnici sono stati superati, come è stato confermato in una riunione tra Amat e Sispi che si è tenuta mercoledì scorso. E c'è anche una novità: "Muoversi a Palermo" sarà già collegata all'altra app "PalerMobilità", dunque si potranno acquistare i biglietti per bus e tram direttamente, ma anche comprare pass per la Ztl e schede per la sosta nelle zone blu.

In questi mesi l'entrata in funzione dell'app per il trasporto pubblico è stata più volte rinviata e l'ultima scadenza fornita era il mese di settembre. Sono ancora spente, invece, le paline "intelligenti" installate in 25 fermate del centro perché, nonostante le richieste del Comune, l'Enel non avrebbe ancora provveduto ad allacciarle alla rete elettrica. Il funzionamento di questi panelli digitali non ha tuttavia alcuna refluenza su quello della app.