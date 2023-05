Rischio allagamenti nei sottopassi di viale Regione, un'app segnala i pericoli

E' allerta meteo rossa per il maltempo oggi a Palermo, ma chi ha necessità di uscire per lavoro o altre urgenze può monitorare in tempo reale la situazione dei sottopassi di viale Regione Siciliana, a rischio allagamenti in giornate come questa. Si chiama Amap safe e può essere scaricata sia su Google Play che su App Store.

L'applicazione, grazie a un sistema di rilevazione piogge posizionato nei cinque sottopassi di viale Regione Siciliana, all'altezza dunque di corso Calatafimi, via Pitrè, via Belgio, viale Lazio e via Leonardo da Vinci, manda una notifica in caso di allagamento. I livelli di acqua vengono definiti grazie ad alcuni sensori installati nelle zone di riferimento.

Per comunicare i messaggi di allerta si segue un sistema basato sul codice colore: verde indica una situazione "normale", con un transito veicolare regolare e piogge che non ostacolano la viabilità; arancione, invece, invita a fare "attenzione" perché i centimetri d'acqua nei sottopassi potrebbero provocare disagi; e infine rosso che annuncia una situazione di "allarme" e dunque pericolo nelle strade indicate.

Grazie a un circuito di telecamere posizionate nelle zone critiche, sarà inoltre possibile vedere in tempo reale l'immagine del sottopasso e appurare di fatto l'effettivo livello d'allerta. Una strategia di sicurezza utile, dunque, a mitigare gli effetti del rischio idraulico e idrogeologico salvaguardando la vita dei cittadini (segnalando tempestivamente l'allarme) e a inibire il traffico.

Cliccando su ognuna delle cinque voci - Calatafimi, Pitrè, Belgio, Lazio e Leonardo da Vinci - è possibile conoscere anche i livelli di pioggia caduti, sia lato mare che lato monte. Zero centimetri nel caso di situazione normale (verde), oltre i 100 centimetri invece nelle situazioni di emergenza e pericolo, con allerta rossa.