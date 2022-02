Caos Ponte Corleone, in viale Regione apre un nuovo svincolo all'altezza di via Villagrazia

Aperto un varco all'altezza di via Villagrazia per immettersi dalla carreggiata laterale a quella centrale di viale Regione. Così ha deciso il servizio di Mobilità urbana del Comune per snellire il traffico nella zona a distanza di dieci giorni dalla chiusura dello svincolo, direzione Trapani, che dalla bretella laterale immetteva verso il ponte Corleone.

"E' un grandissimo risultato che abbiamo ottenuto - commenta Igor Gelarda, capogruppo della Lega al Consiglio comunale - per snellire il traffico caotico che si era riversato in questi giorni sulla zona Oreto. Con l'apertura di questo svincolo, ipotizziamo una riduzione fino al 30%. Mi sento di ringraziare i tecnici dell'Area della Pianificazione Urbanistica e il Rup del ponte Corleone, che a seguito di un confronto serrato - conclude Gelarda - hanno accolto le istanze che ho presentato per il bene della collettività dimostrando che la collaborazione e il ragionamento, piuttosto che le decisioni imposte dall'alto, sono possibili".