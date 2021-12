La strada della discordia, dopo le polemiche aperta la bretella che collega viale Francia a via Nenni

Dopo le polemiche è stata aperta al traffico la bretella che collega viale Francia a via Nenni. Secondo quanto denunciato da alcuni consiglieri comunali stamattina infatti a ritardare l'apertura sarebbe stata l'attesa di una data consona che avrebbe permesso al sindaco Leoluca Orlando (o a un assessore) di organizzare un'inaugurazione con tanto di taglio del nastro. A scatenare il tam tam una mail - resa nota dal consigliere Leonardo Canto (+Europa) - nella quale l'ufficio Traffico scrive: "Si attende la disponibilità dell'assessore e/o del sindaco per l'evento".

Ma la circostanza è stata prontamente smentita dall'assessore al Traffico Giusto Catania, che a PalermoToday ha spiegato: "La ditta incaricata del completamento dei lavori su viale Francia aveva comunicato che, a causa di perfezionamento dell'impianto di illuminazione la strada non sarebbe stata aperta prima del 13 dicembre. Successivamente, solo in data 7 dicembre, la stessa ditta ha comunicato di aver concluso anticipatamente le attività. Gli uffici hanno verificato stamattina che gli ulteriori lavori da definire, relativi alla piantumazione della vegetazione, non inficiano la fruizione della nuova viabilità; pertanto hanno disposto, in data odierna, l'apertura immediata della strada. Considerato che ieri era giornata di festa non mi pare che si sia sprecato tanto tempo".

Ma per buona pace degli automobilisti da oggi pomeriggio la nuova strada è percorribile. Se ad accelerare l'iter siano state le denunce dei consiglieri, oppure era già programmato così, non è dato saperlo.

Tant'è che i lavori sono stati ultimati alla fine di ottobre, un altro mese abbondante è volato via tra la consegna dell'area da parte di Rfi al Comune e l'installazione della segnaletica. Soddisfazione viene espressa anche dal deputato nazionale Adriano Varrica. "In mattinata è giunto il via libera a Rfi - si legge in una nota - da parte del Comune di Palermo per l'apertura al traffico della bretella. Finalmente questo prezioso collegamento, grazie al sinergico lavoro istituzionale dell'ultimo periodo, sarà a disposizione della collettività. Ringrazio in particolare Rfi e Italferr per la disponibilità mostrata e volta a superare le varie criticità che si sono presentate in questi mesi".