All'Anagrafe uno sportello dedicato ai profughi dell'Ucraina: "Operativo da mercoledì"

Uno sportello dedicato ai profughi provenienti dall'Ucraina nella sede dell'Anagrafe in viale Lazio. Ad annunciarlo, nel corso dell’incontro di stamani a Palazzo delle Aquile con la delegata del Consolato ucraino Viktoria Prokopovych, è stato il sindaco Leoluca Orlando. Il servizio sarà operativo da domani. A designare il personale che se ne occuperà il vicesindaco con delega ai Servizi Demografici, Fabio Giambrone, e l'assessore alla Cittadinanza solidale Maria Mantegna.

L’incontro - al quale era presente anche Nadine Abdia, membro della Consulta delle Culture del Comune di Palermo - ha avuto luogo per coordinare gli interventi di ricongiungimenti e accoglienza dei profughi ucraini in campo sociale e sanitario con una attività di piena collaborazione che viene rafforzata da organizzazioni del terzo settore e privato. "Una solidarietà che si collega – ha dichiarato Orlando - con quotidiani atti concreti al movimento popolare di condanna per una assurda aggressione militare".