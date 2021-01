Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Scuole aperte in zona rossa, si spacca il fronte dei genitori: "I nostri figli sono davvero al sicuro?"

Una battaglia che coinvolge mamme e papà degli alunni delle scuole elementari e della prima media che da oggi sono rientrati in classe, o almeno avrebbero dovuto farlo. Dal un lato i genitori che si schierano contro la Dad, dall'altro quelli che pensano che il rientro in aula debba essere rimandato. Al plesso Maredolce l'80% degli studenti non è entrato