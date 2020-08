Riapertura pomeridiana per tre uffici postali a Palermo e Corleone

Da lunedì torna l'apertura pomerifiana di tre uffici postali di Palermo e provincia. Le sedi interessate, che nell’ultimo periodo avevano rimodualto l’orario di apertura al pubblico, sono gli uffici di via Alcide de Gasperi e via Roma a Palermo e, in provincia, Corleone in via San Martino. dal lunedì al venerdì (dalle 8,20 alle 19,05 e il sabato fino alle 12,35),

"Accanto al programma di riaperture e ripristino degli orari al pubblico, in queste sedi - si legge in una nota di Poste italiane - è stata installata una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Anche in questa fase, Poste italiane raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale". Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800-003322.