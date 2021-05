Valorizzazione di Piano Battaglia: disco verde all'Ars per il disegno di legge

"Via libera dall'Ars al disegno di legge che finalmente consentirà di normare con chiarezza il settore delle aree sciabili in Sicilia". Lo afferma Alessandro Aricó, capogruppo di DiventeràBellissima, il quale insieme al collega Giorgio Assenza è stato promotore del provvedimento (che coinvolge anche l'area di Piano Battaglia) precedentemente approvato anche dalla Commissione Ambiente e territorio presieduta da Giusi Savarino.

Aricó aggiunge: "Grazie a questa norma condivisa da tutti i gruppi parlamentari potremo così programmare il calendario di apertura delle stazioni sciistiche e si eviteranno ritardi a causa di mancate manutenzioni delle piste, perché ora ci sarà un soggetto unico che le gestirà e se ne occuperà. Importante pure l'innevamento programmato, e le aree sciabili saranno utilizzate anche d'estate con le mountain-bike. Questa norma si applicherà pure ad altre pratiche sportive come lo snowboard, il telemark, lo sci da fondo e simili e rilancerà quei comprensori in termini economici, turistici e pure occupazionali, poiché la maggior parte delle maestranze impiegate sugli impianti di risalita sono soggetti e aziende delle Madonie, per quanto riguarda Piano Battaglia, e della zona dell'Etna".

Interviene pure Giusi Savarino, presidente della Commissione Ambiente e territorio: "Ringrazio i colleghi per avere condiviso all'unanimità un testo coordinato in commissione, che finalmente disciplina le aree sciabili e lo sviluppo montano. Diamo soluzioni ai problemi del territorio e pensiamo al rilancio turistico delle aree montane anche in estate".

"Le nostre aree sciistiche - sottolinea invece la deputata del M5S Roberta Schillaci, firmataria del ddl - non hanno nulla da invidiare ai grandi comprensori del nord Italia che sono volano economico per intere comunità. Siamo orgogliosi. La Sicilia può vantare due aree particolarmente votate a questo tipo di attività che sono ovviamente Piano Battaglia e l'Etna, luoghi con caratteristiche uniche in Europa dove è addirittura possibile sciare guardando il mare".

"Siamo felici che, dopo il via libera in commissione, anche l'Aula a Palazzo dei Normanni non abbia stravolto la norma, lasciandola pressoché invariata rispetto al testo iniziale che avevamo proposto - aggiunge - L'obiettivo finale è quello di favorire lo sviluppo montano e creare opportunità economiche attraverso lo sport consentendo ai fruitori di poter godere del patrimonio naturalistico e culturale siciliano che è un unicum nel mondo".