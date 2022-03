A Balestrate il presidio sanitario sarà potenziato: dove c'è il poliambulatorio nascerà una casa di comunità

Anche Balestrate avrà la sua casa di comunità. Si è concluso l’iter parlamentare del Piano sanità da 800 milioni, che la Sicilia avrà grazie al Pnrr. E proprio grazie a questi fondi nel Comune sarà possibile avviare una struttura sanitaria di prossimità. “La Casa di Comunità - dichiara il sindaco Vito Rizzo - nascerà in via Giliberto, dove oggi c'è il poliambulatorio".

Al'interno sarà presente un punto prelievi e vaccinazioni. Sarà possibile usufruire di servizi infermieristici, inclusa l’attività dell’infermiere di famiglia e comunità (IFeC) e l' assistenza sanitaria per la gestione integrata delle patologie croniche; di servizi sociali e per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza; effettuare visite specialistiche poichè all'interno della struttura lavoreranno un cardiologo, uno pneumologo, un diabetologo, specialisti ambulatoriali interni, pediatri e infermieri; usufruire di una strumentazione per le diagnosi come l'ecografo, l'elettrocardiografo, i retinografo, lo spirometro e altro;

"Da decenni sentivo dire, quasi con impotenza, - prosegue Rizzo- della necessità di potenziare questo importante presidio sanitario, adesso grazie al Pnrr tutto ciò a Balestrate sarà realtà. Sono davvero felice di questo risultato ottenuto, per il quale ringrazio l’assessore Ruggero Razza, il presidente della Commissione Sanità Margherita La Rocca e l’Asp di Palermo”.