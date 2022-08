L’Amap potenzia i servizi a Carini, nuovo sportello attivo da fine agosto

Ancora una ventina di giorni e l’Amap avrà un nuovo sportello aperto al pubblico a Carini. Si amplia la rete territoriale dell'azienda dedicata agli utenti con l’attivazione, a partire dal prossimo 24 agosto, di un nuovo ufficio in via Campo sportivo (alle spalle del Comando di polizia municipale), aperto al pubblico ogni mercoledì dalle 8.30 alle 13.

"Un'altra importante e vasta area della provincia - spiega l’amministratore unico, Alessandro Di Martino - viene oggi coperta dalla presenza di Amap che in questo modo si avvicina ulteriormente ai propri utenti, senza far venir meno la presenza e la disponibilità di strumenti digitali che rendono comunque semplice la gestione dei propri contratti a distanza".

Si ricorda che molte attività inerenti i contratti possono essere gestite tramite la App MyAmap e che tutte le richieste di tipo commerciale, come stipula di nuovi contratti, volture, disdette, aggiornamenti, rateizzazioni, reclami e altro potranno essere formalizzate anche tramite il numero verde 800.915333 (da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13), via mail all'indirizzo assistenza.web@amapspa.it o via Pec all'indirizzo clienti.amapspa@pec.it.

Inoltre è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore al giorno (festivi compresi), il servizio di pronto intervento chiamando il numero verde 800.050911. La lettura del contatore potrà invece essere comunicata tramite il numero verde 800.914348.