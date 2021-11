Approvata modifica al piano farmacie: "Altre tre sedi operative entro il 2021"

Il Consiglio comunale ha approvato l’analisi del fabbisogno per il piano farmacie del 2022 che ha confermato il numero di 193 sedi, ma ha previsto un riequilibrio nelle circoscrizioni. "Ad oggi Palermo conta 190 farmacie già operanti - spiega l’assessore comunale alla Salute Toni Sala - sulle 193 previste: un numero in linea con la popolazione e i parametri previsti per legge. Le ultime tre sedi dovrebbero essere operative entro il 2021, grazie alle assegnazioni della Regione Siciliana, mentre per altre 7 sedi vacanti si procederà a una redistribuzione nelle circoscrizioni sulla base dei dati relativi alla popolazione aggiornati a dicembre 2021".

Ad oggi infatti la seconda circoscrizione conta 18 farmacie sulle 21 previste, la terza 18 farmacie operanti sulle 22 previste, la quarta 24 su 30, la quinta 27 su 33, la sesta 20 su 21 e la settima 16 su 23. Solo la prima e l’ottava risultano oltre i parametri: nella prima circoscrizione 18 farmacie attive contro le 8 preciste e in ottava 51 contro le 35 previste. "Opereremo un decentramento di queste sette sedi ancora non attive – dice Sala – rispondendo così alla esigenza di rendere la presenza delle farmacie omogenea sul territorio”.