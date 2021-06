Anche Carini avrà il suo hub, tutto pronto al Poseidon: "Faremo 400 vaccini al giorno"

Anche Carini avrà il suo primo punto per le vaccinazioni. Sarà attivo da domani 3 giugno, a partire dalle 11, l’hub realizzato all’interno del centro commerciale Poseidon. La struttura, dotata di quattro postazioni per la somministrazione e quattro per l’anamnesi, integra il presidio di Cinisi fornendo così un’ulteriore opportunità agli abitanti dei comuni vicini. Sarà in funzione 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 e potrà garantire a regime, secondo una prima stima fatta dall’Asp, circa 400 somministrazioni al giorno.

Intanto si è conclusa a Gratteri la campagna di vaccinazione di massa nei comuni montani palermitani con meno di mille abitanti. L’iniziativa, decisa dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è stata realizzata in provincia di Palermo dall’Asp guidata da Daniela Faraoni insieme a medici e infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione Eos, fortemente voluta dal ministro della Difesa e condotta dal comando operativo di vertice interforze. Coinvolti anche i medici di medicina generale e quelli di continuità assistenziale.

Sono stati 5 i comuni interessati nei quali sono stati vaccinati tutti gli over 18. Complessivamente sono state somministrate 1.110 dosi: Campofelice di Fitalia (18 maggio) 182 vaccinati; Santa Cristina Gela (20 maggio) 288; Scillato (22 maggio) 250, Sclafani Bagni (27 maggio) 180, Gratteri (31 maggio) 210. Domani i nuclei di vaccinazione mobili della Difesa saranno a Bolognetta. Nell’ambito dell’attività nei comuni montani, l’Asp Palermo insieme ai medici di base è già intervenuta anche a Contessa Entellina, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Giuliana.