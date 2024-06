Mostra il pene a tre ragazzine, i passanti lo vedono e chiamano i soccorsi: denunciato un anziano

Stava passeggiando in via Trieste, da solo, quando all'improvviso ha iniziato a spogliarsi davanti a tre ragazzine mostrandogli il pene. La scena non è passata inosservata e alcuni passanti che si trovavano ieri mattina nei paraggi dalla strada a pochi passi dalla stazione centrale non hanno esitato un attimo e hanno allertato le forze dell'ordine mettendo nei guai un anziano di 79 anni.

Quando gli agenti della polizia municipale (unità operativa polizia giudiziaria) sono giunti sul posto dopo diverse segnalazioni arrivate al centralino, hanno fermato l'uomo cogliendolo sul fatto: stava infatti compiendo atti osceni proprio davanti alle tre minorenni, mostrando loro le parti intime. Il 79enne, che ha precedenti di uguale natura, è stato subito identificato e denunciato a piede libero. Rischia una pena che va da quattro mesi fino a quattro anni e mezzo di reclusione.