"Quando salii in macchina per portare un messaggio a Palermo": il più anziano di Marettimo compie 100 anni

Compie 100 anni l'abitante più anziano dell'isola di Marettimo. Oggi Giuseppe Bevilacqua è stato festeggiato dai pochi abitanti che d'inverno restano sull'isoletta delle Egadi. Qua a Marettimo per tutti è zio Peppe (o nonno Giuseppe). Attraverso un post sui loro canali social anche l'Amministrazione comunale ha rivolto un messaggio di augurio "al caro zio Peppe che oggi ha compiuto 100 anni".

"A nome di tutta la comunità marettimara 'Di qua e di là dal Mare' vogliamo fare gli auguri allo zio Peppe per cosa ha fatto per la nostra isola - dice Vito Vaccaro dell'associazione culturale 'Marettimo' -. A fargli gli auguri sono tutti coloro che che lo conoscono e che con lui hanno scambiato qualche parola, ricevuto uno dei suoi tanti omaggi, o semplicemente un gesto affettuoso o un sorriso. A nome di quanti hanno ascoltato le sue storie divertenti e tristi, soprattutto quelle passate durante la seconda guerra mondiale, a nome di tutti i partecipanti alla festa di San Giuseppe, patrono dell'isola di Marettimo, tantissimi auguri".

"E' davvero singolare la storia di questo anziano che ha vissuto la seconda guerra mondiale, finendo rinchiuso nei campi di concentramento - si legge sul sito dell'Ansa -. Partì il 4 agosto 1943 e andò in Grecia da dove poi i tedeschi lo deportarono verso la Germania. 'Mangiavamo bucce di patate, li facevamo a polpette', racconta Giuseppe Bevilacqua. 'Sentivamo il puzzo di carne umana, lì dove c'erano i forni crematoi, poi un giorno un soldato siciliano mi incontrò e mi portò con lui a Roma. Salii a bordo di una macchina che doveva portare un messaggio a Palermo ma quel soldato mi accompagnò sino a Trapani, dove poi raggiunsi Marettimo. Mia mamma non sapeva nulla, i ragazzi al porto raggiunsero casa mia per avvisarla. Mio padre era morto 5 mesi prima che arrivassi, tenendo la mia foto in mano".