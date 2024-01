Aveva deciso di festeggiare a modo suo l'Epifania, affacciandosi al balcone per sparare in aria con una carabina. I carabinieri hanno denunciato a Bagheria un uomo di 82 anni, indagato per esplosioni pericolose, dopo una serie di telefonate arrivate al 112. Alcuni residenti infatti, sentendo i colpi, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

I militari dell'Arma sono intervenuti in via Bagnera, dove abita l'anziano, e sono entrati in casa sua. L'uomo ha aperto la porta lasciando entrare i carabinieri che, dopo aver chiarito che fosse stato lui a sparare, hanno perquisito l'appartamento trovando la carabina appena utilizzata e altri due fucili.

L'82enne si è mostrato comunque collaborativo e ha consegnato la carabina, altri due fucili, il relativo munizionamento - tutti detenuti legalmente - e anche il porto d'armi che alla luce di questo episodio è stato ritirato.