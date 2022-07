I vicini sentono cattivi odori: fratello e sorella trovati morti in casa

Un fratello e una sorella, entrambi anziani, sono stati trovati senza vita, in avanzato stato di decomposizione in un appartamento di via Venero a Monreale. Si tratta di Paola e Giuseppe Tofaro, rispettivamente di 89 ed 83 anni.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che da tempo sentivano cattivi odori provenire da quella casa. I carabinieri per entrare hanno forzato la finestra e hanno trovato i due corpi privi di vita all’interno dell’appartamento. Dai prima accertamenti sembra che possa trattarsi di morte naturale ma che l’evento naturale possa aver toccato entrambi i fratelli allo stesso momento lascia perplessi gli investigatori che, di conseguenza, hanno avviato indagini per verificare la sequenza dei fatti e accertarsi delle cause del doppio decesso.