Anziani, una risorsa per il Paese: giovedì 1° febbraio incontro organizzato dalla Fnp CIsl

Su un totale di 4.814.000 (in decremento negli ultimi anni) in Sicilia, la popolazione anziana (65 anni e oltre) è pari a 1.100.270, nel 2013 (10 anni fa) il totale della popolazione era 4.999.932 e 948.750 gli anziani. Nel confronto, la popolazione totale è diminuita e quella anziana è aumentata. Partirà da questi dati sull’invecchiamento della popolazione nell’Isola, il convegno “Gli anziani risorsa per la famiglia, per la società e il Paese” organizzato dalla Fnp Cisl Sicilia e che si svolgerà giovedì 1 febbraio dalle ore 9,30, presso l’hotel San Paolo Palace di Palermo in via Marine. Sale l’età media, che si attesta attorno ai 45 anni e l’indice di vecchiaia nel 2023 è stato 172,0, questo vuole dire che ci sono 172 anziani ogni 100 giovani e scende l’indice di natalità in modo costante ormai da 20 anni, oggi segna 7,6.

L’incontro che sarà concluso dal segretario nazionale Fnp Cisl Emilio Didoné, sarà introdotto dalla segretaria generale Fnp Cisl Sicilia Maria Rosaria Aquilone, interverranno il segretario generale Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio, il professore emerito del Dipartimento di Statistica e metodi quantitativi dell’Università di Milano, Gian Carlo Blangiardo, il vice presidente dell’associazione Nonni 2.0 Giuseppe Zola e Monsignor Michele Pennisi Arcivescovo Emerito di Monreale. “Vogliamo lanciare un messaggio in controtendenza rispetto a una crescente 'cultura dello scarto', che sempre di più tende a fare degli anziani un peso sociale - spiega la segretaria generale Fnp Cisl Sicilia Maria Rosaria Aquilone - . Gli anziani sono una risorsa per le famiglie, per la società e per tutto il Paese e bisogna non solo pensare ad un patto intergenerazionale ma anche a migliorare le politiche sociali a favore di questa importante fetta della popolazione”.